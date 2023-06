Αρνήθηκε την οψιόν ανανέωσης με τους Νάγκετς ο Μπρους Μπράουν!

Μένει ελεύθερος από τους Νάγκετς ο Μπρους Μπράουν!

Ο 26χρονος φόργουορντ, ο οποίος αποτέλεσε σημαντικό «γρανάζι» στο ροτέισον της ομάδας του Ντένβερ κατά τη διάρκεια της πορείας της μέχρι την κατάκτηση του τίτλου και ήταν καθοριστικός στη σειρά των τελικών με τους Χιτ, αποφάσισε να μην ενεργοποιήσει την οψιόν ανανέωσης που υπήρχε στο συμβόλαιό του και έτσι θα μείνει ελεύθερος ενόψει της φετινής free agency.

Ο Μπράουν είχε 11,5 πόντους, 4,1 ριμπάουν και 3,4 ασίστ ανά μέσο όρο στα 80 παιχνίδια στα οποία αγωνίστηκε κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, ενώ αποφάσισε να αρνηθεί το συμβόλαιο που θα του απέφερε κάτι περισσότερα από 6 εκατ. ευρώ τη νέα σεζόν.

Έτσι, όποια ομάδα θέλει μπορεί να του κάνει προσφορά, ενώ δεν αποκλείεται να μπει σε εκ νέου συζητήσεις και με τους Νάγκετς. Στο ΝΒΑ από το 2018, έχει επίσης φορέσει τις φανέλες των Ντιτρόιτ Πίστονς και Μπρούκλιν Νετς.

