Χόρνετς και Μπλέιζερς προσφέρουν το 2ο και 3ο pick στους Πέλικανς για Ζάιον και Ίνγκραμ!

Με τη μεγάλη βραδιά του ΝΒΑ Draft (23/06) να πλησιάζει, ολοένα και περισσότερα δημοσιεύματα για πιθανές ανταλλαγές βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Τις τελευταίες ώρες, αρκετά αμερικανικά Μέσα κάνουν λόγο για επαφές των Σάρλοτ Χόρνετς και Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς με τους Νιου Όρλεανς Πέλικανς με... βασικό θέμα συζήτησης τους Ζάιον Γουίλιαμσον και Μπράντον Ίνγκραμ!

Συγκεκριμένα, οι Χόρνετς φαίνεται πως θέλουν τον Ίνγκραμ, προσφέροντας στους «πελεκάνους» τη δεύτερη επιλογή τους από το φετινό draft, ενώ από την άλλη, οι Μπλέιζερς δίνουν το Νο. 3 pick - μαζί με κάποια ακόμα ανταλλάγματα - για την απόκτηση του Ζάιον!

Με τις συζητήσεις να συνεχίζονται, πολλά μπορούν να συμβούν στις δύο αυτές υποθέσεις, αλλάζοντας για τα καλά τον «χάρτη» του ΝΒΑ.

Για την ιστορία να θυμίσουμε πως επικρατέστεροι να επιλεχθούν στις θέσεις «2» και «3» του φετινού draft είναι ο εκρηκτικός γκαρντ, Σκουτ Χέντερσον, και ο εξαιρετικός στο σκοράρισμα φόργουορντ, Μπράντομ Μίλερ.

"The Hornets, from what I've been told, prefer Brandon Ingram over Zion Williamson in a potential trade for the No. 2 pick." - @ShamsCharania



If the Pelicans want Scoot Henderson, it looks like the asking price will be Ingram.