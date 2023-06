Πούλησε τους Χόρνετς ο Τζόρνταν!

Αλλάζουν χέρια οι Χόρνετς!

Όπως αναφέρεται στο «ESPN», ο Μάικλ Τζόρνταν κατέληξε σε συμφωνία με τους υποψήφιους επενδυτές Γκέιμπ Πλότκιν και Ρικ Σναλ και θα πουλήσει το πλειοψηφικό πακέτο που κατείχε στην ομάδα από τη Σάρλοτ, από το 2010.

Σύντομα θα υπάρξουν και οι σχετικές ανακοινώσεις του deal, με τον «Air» να παραμένει ως μικρομέτοχος.

Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό το ποσό της εξαγοράς, με τον θρύλο του ΝΒΑ να είχε αγοράσει τους Χόρνετς πριν από 13 χρόνια έναντι 275 εκατ. δολαρίων.

Στο μεταξύ, ο Σναλ είναι μικρομέτοχος στους Χοκς, ενώ ο Πλότκιν είχε μέχρι στιγμής ένα μικρό μερίδιο στις «σφήκες».

BREAKING: Michael Jordan is finalizing a sale of the Charlotte Hornets to a group led by Gabe Plotkin and Rick Schnall, ending his 13-year run as majority owner, league sources told ESPN on Friday. pic.twitter.com/5TonSrIQhF