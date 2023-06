Ποιος Γιόκιτς και Εμπίντ, ο Μπέβερλι διαφωνεί: «Δεν θα σας αρέσει, μα είναι άλλος ο καλύτερος ψηλός»

Κάτι πολύ κοντινό σε unpopular opinion εξέφρασε ο Πάτρικ Μπέβερλι.

Ερωτώμενος για τον κορυφαίο ψηλό του ΝΒΑ, ο άλλοτε άσος του Ολυμπιακού και νυν των Τίμπεργουλβς δεν πήγε με το… ρεύμα.

Προσπερνώντας λοιπόν τον πρωταθλητή Γιόκιτς και τον MVP της κανονικής διάρκειας, Εμπίντ, κατονόμασε έναν συμπαίκτη του.

Και… βάζοντας πλάτη στην έντονη κριτική που δέχθηκε εκείνος για τη δήλωση «όταν αποσυρθώ ο κόσμος θα λέει ότι άλλαξα το παιχνίδι», τόνισε:

«Δεν θα σας αρέσει η απάντησή μου, αλλά είναι ο Τάουνς…»

Pat Bev's pick for best big man in the league 👀



(via @PatBevPod) pic.twitter.com/dZUSwi8xcX