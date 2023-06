Ο Γιόκιτς νόμιζε πως έχασε το τρόπαιο του MVP των τελικών

O Nίκολα Γιόκιτς έχασε, ευτυχώς προσωρινά, το τρόπαιο του MVP των τελικών. Σε συνέντευξή του στο ESPN ο Σέρβος σέντερ έδειξε να ψάχνει μάταια το βραβείο.

«Είσαι ο πρώτος που έρχεται στη συνέντευξη για τον MVP των τελικών χωρίς το βραβείο», επισήμανε η δημοσιογράφος Μαλίκα Άντριους στον Γιόκιτς.

«Ειλικρινά δεν ξέρω πού είναι. Το άφησα στο δωμάτιο του φροντιστή μας, Σπάρκι Γκονζάλες. Δεν είναι εκεί πια. Οπότε δεν ξέρω», απάντησε με ωμή ειλικρίνεια ο «Τζόκερ».

Πάντως αργότερα έγινε γνωστό πως ο φροντιστής είχε προνοήσει να το φυλάξει και δεν είχε χαθεί.

Σημειώνεται πως ο Γιόκιτς αναδείχθηκε και MVP της σειράς των τελικών, έχοντας 30,2 πόντους, 14 ριμπάουντ και 7,2 ασίστ ανά μέσο όρο στα πέντε παιχνίδια της ομάδας του με τους Μαϊάμι Χιτ! Μάλιστα επελέγη παμψηφεί από όλους τους δημοσιογράφους λαμβάνοντας 11/11 ψήφους.

Jokic really lost his Finals MVP trophy already 😂 pic.twitter.com/8s319XzFms