Γιάννης για Ζλάταν: «Τα λιοντάρια δεν συγκρίνουν τον εαυτό τους με τους ανθρώπους»

Σαν «βόμβα» έσκασε στον ποδοσφαιρικό πλανήτη η είδηση της απόσυρσης του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς.

Ο σπουδαίος Σουηδός φορ υποτίθεται πως θα αποχαιρετούσε τη Μίλαν, όμως τελικά αποχαιρέτησε το... ποδόσφαιρο, «κρεμώντας τα παπούτσια του» μετά από μία θρυλική καριέρα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μεγάλος θαυμαστής του Ζλάταν, ανέβασε ένα post στο twitter μέσω του οποίου αποθέωσε τον Σουηδό, χρησιμοποιώντας μάλιστα μία από τις πολύ γνωστές ατάκες του τελευταίου. «Τα λιοντάρια δεν συγκρίνουν τον εαυτό τους με τους ανθρώπους. Συγχαρητήρια για την απίστευτη καριέρα σου φίλε μου», έγραψε συγκεκριμένα.

Lions don’t compare themselves with humans. -Zlatan Ibrahimovic.



Congrats on the unbelievable career my friend💪🏾🙏🏽 pic.twitter.com/LQC7VQPqOG