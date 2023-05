Μάρεϊ: «Ακόμη και όταν κερδίζουμε μιλάνε για την άλλη ομάδα»

Δεύτερη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια στους τελικούς Δύσης πήραν οι Νάγκετς απέναντι στους Λέικες με τον Τζαμάλ Μάρεϊ να πετυχαίνει 23 από τους 37 πόντους της τελευταίας περιόδου και να οδηγεί με αυτή την ανατροπή το Ντένβερ ένα βήμα πιο κοντά στη πρώτη παρουσία σε τελικούς.

Οι Νάγκετς ξεκίνησαν να συμμετάσχουν στο NBA την σεζόν 1976-77 δίχως να έχουν καταφέρει κάποια μεγάλη επιτυχία. Φέτος όμως με Γιόκιτς και Μάρει να ηγούνται βρίσκονται δύο νίκες μακριά από τον μεγάλο τελικό. Έτσι ο Τζαμάλ Μάρεϊ έσπευσε να υποστηρίξει την ομάδα του ενώ την «είπε» σε όσους ασχολούνται μόνο με τους αντιπάλους και όχι με τα επιτεύγματα της δικής του ομάδας.

«Είμαστε οι Ντένβερ Νάγκετς. Είμαστε συνηθισμένοι σε αυτό. Ακόμη και όταν κερδίζουμε, μιλάνε για την άλλη ομάδα. Αυτό μας δίνει κίνητρο κάθε φορά. Και θα είναι πιο γλυκό όταν κερδίσουμε την κούπα» ανέφερε με καυστικό τρόπο ο γκαρντ των Ντένβερ Νάγκετς.

“Even when we win, they talk about the other team. … It just fuels us a little more, and it’ll be sweeter when we win the chip”



Jamal Murray on the narrative around the Nuggets 😤 pic.twitter.com/umKY4AmLio