Δεν ασκεί την οψιόν του και μένει ελεύθερος ο Χάρντεν!

Τάσεις φυγής για τον Τζέιμς Χάρντεν!

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bleacher Report, ο «μούσιας» αποφάσισε να μην ασκήσει την οψιόν που έχει στο συμβόλαιό του ώστε να παραμείνει στους Σίξερς, και στοχεύει να εξερευνήσει την αγορά ως free agent!

Συγκεκριμένα, ο Χάρντεν έχει οψιόν στο συμβόλαιό του με την ομάδα της Φιλαντέλφια, που θα του επέτρεπε να παραμείνει στην ομάδα και να λάβει 35,6 εκατ. δολάρια την επόμενη σεζόν. Παρόλα αυτά, φαίνεται πως ο σπουδαίος γκαρντ είναι δυσαρεστημένος από την πορεία των 76ers και στη φετινή σεζόν και θέλει να ψάξει αλλού τη συνέχεια της καριέρας του.

Θυμίζουμε πως πληθαίνουν το τελευταίο διάστημα τα δημοσιεύματα, που θέλουν τον «μούσια» να επιστρέφει στους Χιούστον Ρόκετς.

Harden plans to decline $35.6M option to become a free agent and secure a long-term deal, per @ChrisBHaynes



He’s interested in teams with ‘a competitive roster’ and wants ‘the basketball freedom’ to be himself pic.twitter.com/OmX5YnAUDs