Μπάτλερ: «Δεν μας νοιάζει τι λέτε! Εμείς πιστεύαμε εξ αρχής»

Παντελώς αδιάφορο αφήνουν τον Τζίμι Μπάτλερ όσοι ακόμη και τώρα δεν έδιναν στους Χιτ πιθανότητες να προχωρήσουν τόσο στα playoffs. Κόντρα στα προγνωστικά, η ομάδα του Μαϊάμι απέκλεισε με μειονέκτημα έδρας Μπακς και Νικς, ενώ άρχισε τους τελικούς της Ανατολής με break στη Βοστώνη (116-123).

«Φυσικά και το πιστεύαμε. Κι εγώ και όλοι μας. Το καλύτερο είναι ότι δεν μας νοιάζει καθόλου τι λέτε όλοι εσείς. Δεν μας νοιάζει αν θεωρείτε ότι δεν μπορούμε να προκριθούμε. Ο κόουτς Σπόελστρα μάς δίνει πολλή αυτοπεποίθηση, το ίδιο και ο Πατ Ράιλι. Ο κύκλος μας είναι μικρός, αλλά έχουμε τόση αγάπη μεταξύ μας, που όλοι μας έχουμε μεγάλη πίστη. Παίζουμε μπάσκετ, παίζουμε άμυνα, παίζουμε μπάσκετ με τον σωστό τρόπο και έτσι ξέρουμε πως πάντα θα έχουμε πιθανότητες», τόνισε ο ηγέτης των Χιτ.

«Παίζω τόσο καλά γιατί μου το επιτρέπουν. Η ομάδα δεν βάζει όριο στο παιχνίδι μου, με εμπιστεύεται στην επίθεση και την άμυνα. Αυτό είναι που θέλει κάθε παίκτης. Όλη η ομάδα παίζει καλό μπάσκετ και πάνω από όλα μένουμε ενωμένοι στις καλές και τις κακές στιγμές», πρόσθεσε.

"We don't care if you pick us to win."



Jimmy Butler always had confidence that the Heat could make a deep postseason run 🔥 pic.twitter.com/E150N8UUW0