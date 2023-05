Aλλαγή στα φαβορί για τον τίτλο στο ΝΒΑ από τις στοιχηματικές

Μεγάλο βήμα για τους τελικούς της Ανατολής έκαναν οι Σίξερς που επικράτησαν των Σέλτικς στο Game 5 και χρειάζονται άλλη μια νίκη για την πρόκριση. Αυτή η νίκη τους φαίνεται πως επηρέασε και τις στοιχηματικές, όπου πλέον τους τοποθετούν στην πρώτη θέση.

Σύμφωνα λοιπόν με την FanDuel Sportsbook, η Φιλαδέλφεια του Εμπίντ προσφέρεται στο +310 και είναι πρώτο φαβορί για πρωτάθλημα. Στη δεύτερη θέση βρίσκουμε τους ανεβασμένους Λέικερς στα play-offs στο +370.

Λίγο πιο πίσω οι Σέλτικς με +390, ενώ ακολουθούν οι Νάγκετς, οι Σανς και οι Γουόριορς. Φαίνεται πως δεν πιστεύουν τους Χιτ του Τζίμι Μπάτλερ, παρόλο που πέταξαν έξω ένα από τα φαβορί, τους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

We have new favorites to win the NBA Finals @FDSportsbook...



The Philadelphia 76ers (+310) pic.twitter.com/wZb60MiB24