Λυτρωτής Χάρντεν και... 2-2 οι Σίξερς τους Σέλτικς

Φοβερός και τρομερός ο Τζέιμς Χάρντεν, κράτησε όρθιους τους Σίξερς και έβαλε την υπογραφή του στη νίκη επί των Σέλτικς με 116-115 στην παράταση, για το 2-2 στους ημιτελικούς της Ανατολής. Ο «μούσιας» όχι απλώς είχε 42 πόντους, 9 ασίστ και 8 ριμπάουντ, αλλά ήταν αυτός που έστειλε το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο (105-105) με δύσκολο σουτ στα 15'', ενώ δικό του τρίποντο διαμόρφωσε το τελικό σκορ στα 18'' πριν το τέλος της παράτασης.

Ο Τζοέλ Εμπίντ είχε 34 πόντους, 13 ριμπάουντ και 4 ασίστ για τους νικητές, ενώ 14 πόντους πρόσθεσε ο Ταϊρίς Μάξι. Για τους Σέλτικς ο Τζέισον Τέιτουμ είχε 24 πόντους, 18 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 4 τάπες, ο Τζέιλεν Μπράουν πρόσθεσε 23 πόντους και 5 ασίστ, ενώ 21 πόντους και 7 ασίστ είχε ο Μάρκους Σμαρτ. Ο Μάλκολμ Μπρόγκντον πρόσθεσε άλλους 19 πόντους, ενώ 10 είχε ο Αλ Χόρφορντ που έπαιξε πολύ καλές άμυνες στον MVP.

Mε τον Εμπίντ να έχει 12 πόντους στο ημίχρονο και τον Χάρντεν να παίρνει τη σκυτάλη στη δεύτερη περίοδο, οι Σίξερς είχαν τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο φτάνοντας μέχρι και στο +16 (56-40), παρά τις προσπάθειες των Μπράουν και Μπρόγκντον. Ο Τέιτουμ, που είχε 1/9 σουτ στο πρώτο μέρος, αφυπνίστηκε στην τρίτη περίοδο και βοήθησε την ομάδα του να μείνει στο ματς.

Οι Σέλτικς εξαπέλυσαν την αντεπίθεσή τους στην τελευταία περίοδο και ισοφάρισαν, 96-96, 5:25 πριν το τέλος. Με κάρφωμα του Χόρφορντ οι φιλοξενούμενοι πέρασαν μπροστά, 96-98, ενώ με διαδοχικά τρίποντα από Σμαρτ και Μπρόγκντον έφτασαν στο +5 (100-105), με 2:03 να απομένουν. Oι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με γκολ-φάουλ του Τάκερ στο 1:06 (105-105), ενώ ο Χάρντεν με δύσκολο runner έκανε το 107-107 στα 15'' και ο Σμαρτ αστόχησε σε ελεύθερο τρίποντο στην εκπνοή.

Το θρίλερ συνεχίστηκε στην παράταση, όπου καμία ομάδα δεν μπορούσε να αποσπαστεί σε απόσταση άνω του ενός σουτ. Mε τρίποντο του Τέιτουμ στα 37'' πριν το τέλος οι Σέλτικς προσπέρασαν, 113-115, αλλά ο Χάρντεν απάντησε στα 18'' για το 116-115. Οι φιλοξενούμενοι είχαν την τελευταία κατοχή, αλλά ο Τέιτουμ καθυστέρησε και το τρίποντο του Σμαρτ ήταν καθαρά εκπρόθεσμο, με τους Σίξερς να πανηγυρίζουν το 2-2.

Το Game 5 θα γίνει τα ξημερώματα της Τετάρτης (02:30) στη Βοστώνη.

Δωδεκάλεπτα: 27-19, 59-50, 92-83, 107-107,

