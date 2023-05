ΛεΜπρόν: «Εννοείται πως θέλω να παίξω με τον γιο μου»

Σταθερά βήματα προς το ΝΒΑ κάνει ο Μπρόνι Τζέιμς, γιος του ΛεΜπρόν, ο οποίος θα αγωνιστεί στο NCAA και επέλεξε το κολέγιο USC, της Νότιας Καρολίνας.

Έχει ακουστεί πολλές φορές πως ο στόχος του «βασιλιά» είναι να περιμένει τον γιο του να μπει στο ΝΒΑ, έτσι ώστε να καταφέρει να αγωνιστεί μαζί του. Ο ίδιος μετά το ματς των Λέικερς με τους Γουόριορς επιβεβαίωσε τη «φημολογία», τονίζοντας ότι επιθυμεί σοβαρά να παίξει μαζί με τον Μπρόνι.

Παρόλα αυτά, όπως ανέφερε, αυτό είναι απλώς ο δικός του στόχος και δεν σημαίνει ότι θέλει το ίδιο και ο γιος του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ήμουν σοβαρός όταν το πρωτοείπα, και το σκέφτομαι ακόμα σοβαρά. Έχω κάνει ό,τι έπρεπε να κάνω σε αυτό το πρωτάθλημα. Ο γιος μου θα κάνει το ταξίδι του. Και όποιο κι αν είναι το ταξίδι του, όπως κι αν είναι το ταξίδι του, θα κάνει ό,τι καλύτερο γι' αυτόν. Και εμείς όλοι ως οικογένειά του θα τον στηρίξουμε σε ό,τι αποφασίσει να κάνει. Έτσι, επειδή αυτή είναι η φιλοδοξία μου ή ο στόχος μου, δεν σημαίνει ότι είναι δικός του. Και είμαι απολύτως εντάξει με αυτό».

LeBron reiterated that he was “serious” about his stated “aspirations” to play with Bronny in the NBA, but his job as a parent is to support his son’s journey pic.twitter.com/mnhPyl5iB3