Τρίτος στην ψηφοφορία του MVP ο Αντετοκούνμπο, χωρίς ψήφο ο ΛεΜπρόν για πρώτη φορά στην καριέρα του!

Ο Τζόελ Εμπίντ αναδείχθηκε MVP της κανονικής περιόδου στο ΝΒΑ, ξεσπώντας σε κλάματα όταν ανακοινώθηκε πως είναι ο φετινός νικητής.

Στα… δικά μας, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν, τελικά, τρίτος στις προτιμήσεις των δημοσιογράφων στην ψηφοφορία. Αυτή ήταν η 7η συνεχόμενη σεζόν, που ο Γιάννης βρέθηκε στην πρώτη 7αδα των υποψηφίων MVP. Θυμίζουμε, έχει δύο κατακτήσεις (2019 και 2020), μία τέταρτη θέση (2021), μία ακόμα τρίτη θέση (2022), μία έκτη θέση (2018) και μία έβδομη θέση (2017).

Στα αξιοσημείωτα της φετινής ψηφοφορίας, το γεγονός ότι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δεν πήρε καμία ψήφο φέτος, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην 21ετή καριέρα του!

Από εκεί και πέρα, ο Λούκα Ντόντσιτς τερμάτισε στην 8η θέση και ο Στεφ Κάρι στην 8η, ενώ ψήφο πήραν ακόμα και οι Τζέιλεν Μπράνσον των Νικς και Τζα Μοράντ των Γκρίζλις. Οι Κινγκς, εξάλλου, ήταν η μόνη ομάδα με δύο παίκτες της να ψηφίζονται από τους εκπροσώπους των ΜΜΕ, με τον Ντομάντας Σαμπόνις να κατακτάει την 7η θέση και τον ΝτιΆρον Φοξ την 11η θέση.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για τον MVP της σεζόν 2022/23:

1. Τζοέλ Εμπίντ (Σίξερς) - 915 πόντοι

2. Νίκολα Γιόκιτς (Νάγκετς) - 674 πόντοι

3. Γιάννης Αντετοκούνμπο (Μπακς) - 606 πόντοι

4. Τζέισον Τέιτουμ (Σέλτικς) - 280 πόντοι

5. Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ (Θάντερ) - 46 πόντοι

6. Ντόνοβαν Μίτσελ (Καβαλίερς) - 30 πόντοι

7. Ντομάντας Σαμπόνις (Κινγκς) - 27 πόντοι

8. Λούκα Ντόντσιτς (Μάβερικς) - 10 πόντοι

9. Στεφ Κάρι (Γουόριορς) - 5 πόντοι

10. Τζίμι Μπάτλερ (Χιτ) - 3 πόντοι

11. ΝτιΆρον Φοξ (Κινγκς) - 2 πόντοι

12. Τζέιλεν Μπράνσον (Νικς) - 1 πόντος

13. Τζα Μοράντ (Γκρίζλις) - 1 πόντος

Joel Embiid is the first player to win the Kia NBA MVP Award with the 76ers since Allen Iverson in the 2000-01 season.



Complete voting results ⬇️ pic.twitter.com/kko3o8tmxi