Χάρντεν: «Μου ζητούν να παίξω όπως παλιά, όμως όταν το κάνω μου λένε πως δεν μπορώ να κερδίσω έτσι»

Την καλύτερή του εμφάνιση στη φετινή σεζόν έκανε ο Τζέιμς Χάρντεν, που οδήγησε τους Σίξερς σε «διπλό» μέσα στη Βοστόνη πετυχαίνοντας 45 πόντους.

Ο «μούσιας» μετά το ματς πάντως έβγαλε ένα... παράπονο σχετικά με την αντιμετώπιση που δέχεται από τους φανς, τονίζοντας πως δεν έχει ακόμη καταλάβει τί ακριβώς ζητούν από αυτόν να κάνει στο παρκέ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ο κόσμος περιμένει από εμένα να είμαι ο σκόρερ Τζέιμς Χάρντεν και ο Χάρντεν που βγαίνει εκεί έξω και βάζει 40, 50 πόντους. Και μετά όλοι λένε: "Α, δεν μπορείς να νικήσεις έτσι". Όταν μετά βγω στο παρκέ, σκοράρω 20 πόντους και δώσω 11 ασίστ, όλοι λένε «Λοιπόν, δεν είναι πλέον ο παλιός Τζέιμς Χάρντεν».

"Throughout the entire year, people expect me to be the scoring James Harden and the James Harden that goes out there and gets 40, 50 points. And then people talk: 'Oh, you can't win like that. And then I'll go out there and get 20 points and 11 assists. And it's like, 'Well,…