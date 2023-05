Αποθέωση Στιβ Κερ για τον Γιάννη: «Πόσο τυχεροί που τον έχουμε στο ΝΒΑ!»

Το… καπέλο στον Γιάννη Αντετοκούνμπο έβγαλε ο Στιβ Κερ, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του ηγέτη των Μπακς «περί αποτυχίας», μετά τον αποκλεισμό από τους Χιτ στον πρώτο γύρο των playoffs της Ανατολής.

Ο προπονητής των Γουόριορς αφού είπε πως τον βρίσκουν απόλυτα σύμφωνο τα λόγια του Έλληνα φόργουορντ, στη συνέχεια ανάφερε ότι το ΝΒΑ είναι πολύ τυχερό που τον έχει στις τάξεις του, όχι μόνο λόγω του ταλέντου του, αλλά λόγω των απόψεών του.

«Πόσο τυχεροί είμαστε που έχουμε τον Γιάννη στη λίγκα μας και είναι ένα από αστέρια της λίγκας μας. Όχι μόνο για το ταλέντο του, αλλά για την ανθρωπιά του και τη νοοτροπία του. Έχει πολύ δίκιο. Κάθε χρόνο υπάρχουν 29… αποτυχίες», είπε αρχικά ο Στιβ Κερ και πρόσθεσε:

«Τα παιδιά δουλεύουν πολύ σκληρά και βάζουν μεγάλη προσπάθεια. Δεν μπορεί να μιλάς για ντροπή ή αποτυχία. Γιατί να πρέπει κάποιος να… ντρέπεται στο Μιλγουόκι. Απλώς έχασαν μία σειρά των playoffs. Ο Γιάννης έχει δίκιο. Όσο δουλεύεις και προσπαθείς… Αυτός είναι ο αθλητισμός του πιο υψηλού επιπέδου».

Και συνέχισε: «Αυτοί είναι οι κορυφαίοι παίκτες του πλανήτη, που ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Κάποιος θα κερδίσει και κάποιος θα χάσει. Νιώθω λοιπόν πως είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε κάποιον σαν τον Γιάννη, να ηγείται της Λίγκας και να μιλάει στους ανθρώπους, να παρουσιάζει μια οπτική των πραγμάτων. Είναι πολύ δύσκολο γι αυτούς τους παίκτες να είναι στο προσκήνιο και να δέχονται κριτική».

Δείτε το βίντεο:

"My reaction was just how lucky we are to have Giannis in the league."



Steve Kerr couldn't agree more with the Bucks star's take on there not being failure in professional sports pic.twitter.com/7Qehe4WiRe