Ρούκι της χρονιάς στο ΝΒΑ ο Μπανκέρο!

Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη!

Ο Πάολο Μπανκέρο των Ορλάντο Μάτζικ κέρδισε το βραβείο του ρούκι της χρονιάς στο ΝΒΑ, νικώντας τους Τζέιλεν Γουίλιαμς και Γουόκερ Κέσλερ, που ήταν οι δύο άλλοι υποψήφιοι.

Η πρώτη επιλογή του περασμένου ντραφτ δικαίωσε πλήρως τις προσδοκίες που τοποθετήθηκαν πάνω του, και διένυσε μία εξαιρετική σεζόν μετρώντας 20 πόντους, 6.9 ριμπάουντ και 3.7 ασίστ ανά ματς.

Μάλιστα, ο Μπανκέρο είναι μόλις ο τρίτος παίκτης των Μάτζικ που κερδίζει το συγκεκριμένο βραβείο, μετά τους Σακίλ Ο' Νίλ και Μάικ Γουίλιαμς.

Πλέον, από τα μεγάλα βραβεία απομένει μόνο η ανακοίνωση του MVP, αφού όλα τα υπόλοιπα έχουν μοιραστεί.

The 2022-23 Kia NBA Rookie of the Year is... Paolo Banchero!#KiaROY | #NBAAwards | @Kia pic.twitter.com/zdlmQS6682