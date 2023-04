“Probable” η συμμετοχή του Γιάννη στο Game 5 με τους Χιτ

Στην ενημέρωση της κατάστασης του Γιάννη Αντετοκούνμπο ενόψει της πέμπτης αναμέτρησης με τους Χιτς προχώρησαν οι Μπακς. Τα «ελάφια» τα οποία βρίσκονται πίσω στο σκορ των νικών στη σειρά με 3-1 και είναι με την πλάτη στον τοίχο, αναφέρουν στο ιατρικό δελτίο ότι η συμμετοχή του Έλληνα σούπερσταρ είναι… probable.

Δηλαδή, η συμμετοχή του είναι πιθανή με τις περισσότερες πιθανότητες να είναι υπέρ, περίπου στο 75%...Ο Γιάννης φέρεται να έχει μια ενόχληση χαμηλά στη μέση, ενώ όπως αποκάλυψε ο Σαμς Σαράνια είχε κάνει ενδοφλέβια χορήγηση υγρών μετά το τέταρτο παιχνίδι.

The Bucks have submitted an injury report for Game 5 tomorrow night. Just one name on it.



Probable:

Giannis Antetokounmpo (lower back contusion)