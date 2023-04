Ρέντικ: «Δεν θα βγει MVP ο Γιάννης, αλλά το αξίζει περισσότερο»

Ξεκάθαρος στην άποψη πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αξίζει να βγει MVP τη φετινή σεζόν στο ΝΒΑ παρουσιάστηκε ο Τζέι Τζέι Ρέντικ. Ο πρώην ΝΒΑερ, που πλέον εργάζεται ως σχολιαστής και podcaster, εξήγησε γιατί προτιμά τον σούπερ σταρ των Μπακς.

«Για μένα ο Γιάννης είναι ο MVP. Πιστεύω πως δεν θα κερδίσει, αλλά αξίζει το βραβείο. Είναι ο καλύτερος παίκτης στην καλύτερη ομάδα. Πίστευα πως θα ήταν δύσκολο να τον ψηφίσω γιατί έχασε αρκετά ματς, αλλά δεν έπαιξε τελικά και τόσα λιγότερα παιχνίδια από Εμπίντ και Γιόκιτς. Πολυτιμότερος λογικά θα βγει ο Εμπίντ. Και οι τρεις θα το άξιζαν, αλλά ο Γιάννης περισσότερο. Οι Μπακς ήταν η καλύτερη ομάδα και ο Γιάννης ήταν κυρίαρχος. Οι Σίξερς είχαν καλύτερο ρεκόρ όταν δεν έπαιζε ο Εμπίντ, ενώ οι Μπακς είχαν με τον Γιάννη σχεδόν 75% ποσοστό νικών. Δεν με νοιάζει τι έγινε πέρσι, πρόπερσι ή το 2005. Μιλάμε για φέτος και για μένα φέτος ήταν ο MVP», τόνισε.

Here’s my MVP vote. New Old Man and the Three things today- no paywall for this episode. It’s available to all. We talk thru all my end of season awards voting. pic.twitter.com/kFlQHD4Vkq