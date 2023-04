Αρνητικός στο «three peat» του Γιόκιτς ο ΝτεΜάρκους Κάζινς

Οι άνευ λόγου συζητήσεις για τον κορυφαίο όλων των εποχών, αν ο Νίκολα Γιόκιτς αναδειχθεί και φέτος MVP στην regular season του NBA και κάνει το «τρία στα τρία», θέλει να αποφευχθούν ο ΝτεΜάρκους Κάζινς.

Ο παλαίμαχος άσος των Νάγκετς τόνισε πως δεν είναι η στιγμή να πάρει το συγκεκριμένο βραβείο εκ νέου ο Σέρβος σέντερ, αφού έχουν υπάρξει και άλλοι παίκτες στη θέση του που θα μπορούσαν να είχαν ξεχωρίσει για τις επιδόσεις τους στα παρκέ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

«Πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε σε αυτό και δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε παραπάνω», ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε:

«Για εμένα δεν θα είναι σωστό. Δεν έχει να κάνει με το αν αξίζει, αλλά σε αυτό το στάδιο της καριέρας του, δεν θα ήταν σωστό να συμβεί. Δεν είναι το τελευταίο του βραβείο. Και έχει πολλά μπροστά του να πετύχει. Εάν γίνει κάτι τέτοιο, θα ανοίξει μία τεράστια κουβέντα. Υπήρξαν, όμως, και άλλοι σπουδαίοι αθλητές στη θέση του όπως ο Σακίλ Ο'Νίλ, ο Χακίμ Ολάζουον, ο Τιμ Ντάνκαν, ο Γουίλτ Τσάμπερλεϊν. Και θα έχουμε μία σκληρή κουβέντα για αυτό».

