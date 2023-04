Ιστορική επίδοση, μοναδική στα χρονικά του ΝΒΑ, από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Με μια πρωτοφανή επίδοση στα χρονικά του ΝΒΑ ολοκλήρωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο την κανονική περίοδο 2022/23.

Ο Greek Freak έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της λίγκας που ολοκληρώνει την regular season έχοντας 30+ πόντους, 10+ ριμπάουντ και 5+ ασίστ με 55%+ εντός πεδιάς.

Ο 28χρονος σούπερ σταρ των Μπακς είχε στα 63 παιχνίδια που αγωνίστηκε 31,1 πόντους με 55,3% στα σουτ, 11,8 ριμπάουντ και 5,7 ασίστ κατά μέσο όρο.

Μόνο ένας παίκτης πλην του Γιάννη είχε ποτέ 30+ πόντους, 10+ ριμπάουντ και 5+ ασίστ με 50%+ στα σουτ, ο θρυλικός Γουίλτ Τσάμπερλεϊν. Κανένας όμως με 55%+, κάτι που κατάφερε φέτος ο Έλληνας διεθνής.

Only 2 players in NBA history have averaged 30+ PPG, 10+ RPG, and 5+ APG on 50%+ shooting in a season.



Giannis Antetokounmpo

Wilt Chamberlain



Only ONE player in NBA history has averaged those numbers on 55%+ shooting.



Giannis Antetokounmpo pic.twitter.com/7UwbhkZa9y