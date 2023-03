Ρίγη συγκίνησης στο Λος Άντζελες: Οι Λέικερς απέσυραν τη φανέλα του Πάου Γκασόλ δίπλα στου Κόμπι!

Το ιστορικό γεγονός της απόσυρσης της φανέλας του σπουδαίου Πάου Γκασόλ έλαβε χώρα το βράδυ της Τρίτης στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στο παιχνίδι των Λέικερς με τους Γκρίζλις.

Μέσα σε έντονα συγκινησιακό κλίμα, ο θρυλικός Ισπανός σέντερ είδε τη φανέλα του με το Νο.16 να υψώνεται στην οροφή της ''Crypto.com Arena'' και να τοποθετείται δίπλα σε εκείνη του καλού του φίλου, Κόμπι Μπράιαντ. Η Βανέσα Μπράιαντ ήταν παρούσα στη μεγάλη στιγμή του Γκασόλ, ο οποίος ήταν εμφανώς συγκινημένος.

Ο 42χρονος, πλέον, Πάου ήταν κομβικός στα δύο πρωταθλήματα των Λέικερς το 2009 και το 2010 δίπλα στον Κόμπι Μπράιαντ, με τους δυο τους, άλλωστε, να γίνονται πολύ καλοί φίλοι. Μετά τον θάνατο, δε, του Black Mamba, ο Γκασόλ παραμένει δίπλα στην οικογένεια του φίλου του, βοηθώντας τη Βανέσα και τις κόρες του θρύλου των «λιμνάνθρωπων».

O Πάου Γκασόλ, εξάλλου, λύγισε, μιλώντας για τον Κόμπι Μπράιαντ .

«Δεν μπορώ να μη μιλήσω για το πρόσωπο, που δεν βλέπω. Τον αδελφό, που με ώθησε να γίνω καλύτερος παίκτης και άνθρωπος. Μου λείπει ο Κόμπι πάρα πολύ, όπως σε όλους και δεν μπορώ να κάνω κάτι παρά να είμαι δίπλα στην οικογένειά του. Τον αγαπάω και ελπίζω να ήταν εδώ. Θα ήταν περήφανος και ξέρω ότι ανυπομονούσε να είναι εδώ. Σε αγαπάω, αδελφέ μου.

Είναι ένας απίστευτος οργανισμός οι Λέικερς. Σε σπρώχνουν να γίνουν ο καλύτερος που μπορείς, έχουν την Mamba Mentality. Ο Κόμπι με υποδέχθηκε και μου είπε, "πάμε να κερδίσουμε ένα δαχτυλίδι". Και εγώ είπα ότι… ''μέσα"», ανέφερε ο Πάου. Kατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο κόσμος φώναζε «Κόμπι, Κόμπι».

The Lakers' No. 16 officially takes its place next to No. 24 💜💛



"When [Pau Gasol] retires, he will have his number in the rafters next to mine." — Kobe in 2018 pic.twitter.com/UVNu2Pjzjb