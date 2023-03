Γκασόλ για την απόσυρση της φανέλας του: «Σκληρό να μην είναι εκεί ο Κόμπι»

Οι Λέικερς υποδέχονται τα ξημερώματα της Τετάρτης (5:00 π.μ.) τους Μέμφις Γκρίζλις, σε ένα ματς ιστορικό για τον Πάου Γκασόλ, ο οποίος θα δει την φανέλα του να αποσύρεται από την ομάδα του Λος Άντζελες.

Παρόλα αυτά, ένας άλλος θρύλος των «λιμνανθρώπων», ο αδικοχαμένος Κόμπι Μπράιαντ, δεν θα παρευρεθεί στην τελετή, κάτι που όπως σχολίασε ο Γκασόλ είναι πολύ σκληρό.

«Η φανέλα μου θα ανέβει εκεί ψηλά, με τον Κόμπι να παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό. Και το πως με έκανε καλύτερο, πως μας έκανε καλύτερους, πως μας οδήγησε σε εκείνες τις αναμετρήσεις και τον αντίκτυπο που είχε στο παιχνίδι μας. Το να μην είναι εδώ, είναι σκληρό», ήταν τα λόγια του Ισπανού, ενόψει της απόσυρσης της φανέλας του.

Tonight, the Lakers will raise Pau Gasol's No. 16 to the rafters. 👏 pic.twitter.com/br9ar414aH