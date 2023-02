ΝΒΑ: Αγωνία για τον τραυματισμό του Λεμπρόν Τζέιμς στο παιχνίδι με τους Μάβερικς

Συναγερμός στις τάξεις των Λος Άντζελες Λέικερς έχει σημάνει μετά τον τραυματισμό του Λεμπρόν Τζέιμς στο παιχνίδι κόντρα στους Ντάλας Μάβερικς.

Οι Λέικερς πραγματοποίησαν μια σπουδαία ανατροπή αφού γύρισαν από το -27 και επικράτησαν με 111-108 στο Ντάλας, όμως, μετά το τέλος του παιχνιδιού το ενδιαφέρον στράφηκε στην κατάσταση του Λεμπρόν Τζέιμς.

Ο 38χρονος σούπερ-σταρ γύρισε τον δεξιό του αστράγαλο στην τρίτη περίοδο, σφαδάζοντας από πόνους στο έδαφος του παρκέ, ωστόσο, συνέχισε να αγωνίζεται και τελείωσε τον αγώνα με 26 πόντους, οχτώ ριμπάουντ και τρεις ασίστ.

Παρ’ όλα αυτά, μετά το τέλος του παιχνιδιού οι πόνοι εμφανίστηκαν ξανά στον «Βασιλιά» που αποχώρησε κουτσαίνοντας από το γήπεδο. «Ήμουν και καλύτερα, αυτό είναι σίγουρο. Σίγουρα όμως δεν θα πήγαινα στα αποδυτήρια όταν είχαμε κάνει τέτοια ανατροπή» δήλωσε ο Τζέιμς για τον τραυματισμό του, και έκλεισε λέγοντας: «Θα δούμε πώς θα είναι το πόδι μου τις επόμενες μέρες και θα κινηθούμε αναλόγως».

Τη φετινή σεζόν με τους Λέικερς ο Λεμπρόν μετράει 29.6 πόντους, 8.4 ριμπάουντ και 7 ασίστ μέσο όρο σε 36 λεπτά συμμετοχής.

🚨#Lakers superstar LeBron James said he heard his right ankle "pop" after this play late in the 3rd quarter vs. the #Mavs.



LeBron remained in the game but did have a noticeable limp post-game. We will monitor this at https://t.co/SANDkdLNP0 pic.twitter.com/bjIW9aWQIb