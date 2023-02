«Πρέπει να βάλεις τώρα 72», η ατάκα της μητέρας του Μίτσελ μετά το ρεκόρ του Λίλαρντ

Την επικοινωνία που είχε με τη μητέρα του, μετά τους 71 πόντους που πέτυχε ο Ντέμιαν Λίλαρντ στη νίκη των Μπλέιζερς επί των Ρόκετς, αποκάλυψε ο Ντόνοβαν Μίτσελ.

Συγκεκριμένα, ο σταρ των Καβαλίερς έγραψε ότι μετά τη συγκεκριμένη επιτυχία του συναθλητή του, η μητέρα του τον κάλεσε στον τηλέφωνο και… απαίτησε να πετύχει 72 πόντους.

Δείτε το σχετικό tweet

My mom calls me and says @Dame_Lillard tied your record… you gotta get 72 now😂😂😂