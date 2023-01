Αισιόδοξα μηνύματα στους Νετς από την αποθεραπεία του Ντουράντ!

Επιστρέφουν σιγά σιγά τα χαμόγελα στους Νετς με τον Κέβιν Ντουράντ.

Ο «KD» είναι εκτός δράσης εδώ και αρκετό καιρό, καθώς έχει υποστεί κάκωση μηνίσκου στο γόνατό του.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ομάδας του Μπρούκλιν, η αποθεραπεία του 34χρονου σταρ έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο και θα επανεξεταστεί σε δύο εβδομάδες, μετρώντας αντίστροφα για την επιστροφή του.

Μάλιστα, μέσα στην εβδομάδα ο Ντουράντ αναμένεται να ξεκινήσει τρέξιμο στο παρκέ.

