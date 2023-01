Αντετοκούνμπο: «Δούλεψα περισσότερο όσο ήμουν εκτός»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε στην επιστροφή του στην ενεργό δράση, στάθηκε και στο come back του Μίντλετον, ενώ υπογράμμισε ότι όσο η ομάδα του είναι πλήρης θα έχει την ευκαιρία της στη συνέχεια της σεζόν.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ επέστρεψε στην ενεργό δράση ύστερα από δύο εβδομάδα και ηγήθηκε των Μπακς για τη νίκη κόντρα στους Πίστονς με 150-130.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε τόσο για τη δική του επιστροφή και τη δουλειά που έκανε στο μεσοδιάστημα, όσο και για την επιστροφή του Κρις Μίντλετον ύστερα από ενάμιση μήνα στα πιτς: «Ήταν πολύ ωραίο να τον βλέπω να τρέχει στο παρκέ, να έχουμε επικοινωνία, να παίζουμε μαζί. Είμαι χαρούμενος για εκείνον. Έκανε πολύ καιρό αποθεραπεία και προσπαθεί να επιστρέψει υγιής. Είναι ωραίο το συναίσθημα να τον βλέπω ξανά μαζί μας και να αγωνίζεται για την ομάδα. Και να την βοηθάει να γίνεται καλύτερη» ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του «Greek Freak» ο οποίος συνέχισε μιλώντας για τους Μπακς: «Γυρίζουμε εξαιρετικά την μπάλα, παίρνουμε σωστές αποφάσεις και τα παιδιά σουτάρουν καλά τη μπάλα. Βέβαια τα πάντα ξεκινούν από την άμυνά μας. Ένιωσα να υπήρχε τεράστια ενέργεια στην ομάδα. Είναι ωραίο να παίζουμε με αυτόν τον τρόπο».

Οσο για τη δική του επιστροφή του στην ενεργό δράση; «Δεν ένιωσα ότι έλειψα σε πέντε ματς, αλλά ότι δούλεψα πολύ περισσότερο. Όταν είσαι ενεργός παίζεις στο παιχνίδι και μετά ετοιμάζεσαι για το επόμενο. Όμως όταν δεν παίζεις, πρέπει να πας να κάνεις προπόνηση, την επόμενη ημέρα όταν η ομάδα έχει ρεπό εσύ πρέπει να πας και να δουλέψεις, να κάνεις θεραπεία, ασκήσεις στην πισίνα, να τρέξεις, να ξυπνήσεις νωρίς μετά, να παίξεις one on one, να κάνεις βάρη... Η δουλειά που γίνεται είναι περισσότερη. Όμως είναι καλό να δουλεύεις και να προσέχεις το σώμα σου ώστε να επιστρέψεις μετά υγιής. Ήθελα να είμαι ανταγωνιστικός, μπήκαν τα σουτ και ένιωσα πολύ καλά. Δεν είχα αγωνιστεί για περισσότερες από 10 ημέρες και απλά ένιωθα πολύ καλά».

Για τη συνέχεια της σεζόν και το αν βλέπει τι γίνεται στην κατάταξη της Ανατολής είπε: «Σημασία έχει να είμαστε υγιείς. Όσο είμαστε υγιείς τόσο είναι και μεγαλύτερο το ποσοστό για να παίξουμε καλό μπάσκετ αργότερα στη σεζόν. Όταν κάποια παιδιά δεν είναι διαθέσιμα, τότε η δουλειά μας γίνεται πιο δύσκολη. Οπότε δεν κοιτάζω τι γίνεται στην Ανατολή, αλλά εστιάζω μόνο στην ομάδα μου. Και όσο είμαστε υγιείς, τόσο θα είμαστε και καλύτεροι. Άλλωστε το δείξαμε σε αυτό το ματς. Δεν έλειπε κανείς και δεν υπήρχαν θέσεις κενές στον πάγκο! Κάποιοι έπρεπε να καθίσουν στο παρκέ, κάποιοι να μείνουν όρθιοι. Κοίταζα την ομάδα μου και έλεγα 'είμαστε καλοί'. Έχουμε άλλα 35 ματς να χτίσουμε την χημεία μας και να παίξουμε καλύτερο μπάσκετ όταν πρέπει. Υπάρχουν πολλές απειλές στην ομάδα. Οι παίκτες έχουν καταλάβει τον ρόλο τους και όσο είμαστε υγιείς θα έχουμε την ευκαιρία μας».

