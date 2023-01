Τρίτη σε πωλήσεις η φανέλα του Αντετοκούνμπο - Το Top10 του ΝΒΑ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ιδιαιτέρως δημοφιλής σε ολόκληρο το ΝΒΑ. Η φανέλα του Greek Freak έχει μεγάλη πέραση πέραν από το Μιλγουόκι, αφού είναι η τρίτη σε πωλήσεις στις ΗΠΑ.

Ο Αντετοκούνμπο λαμβάνει την αγάπη του κόσμου με κάθε τρόπο, αφού πλέον ανέτρεψε την κατάσταση έναντι του Κέβιν Ντουράντ και προηγείται σε ψήφους για να είναι αρχηγός της μίας ομάδας του All Star Game.

Πρώτη σε πωλήσεις είναι αυτήν του Στέφ Κάρι, με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να ακολουθεί. Πίσω από τον Γιάννη υπάρχει ο Λούκα Ντόντσιτς και ο Κέβιν Ντουράντ που συμπληρώνουν την πεντάδα.

Η δεκάδα στις φανέλες του ΝΒΑ

The NBA's top-selling jerseys list... based on https://t.co/I0ypSvyq5i sales from the first half of the 2022-23 season! pic.twitter.com/1h2gRFVOa7