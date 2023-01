Πρώτοι σε ψήφους για το All Star Game οι ΛεΜπρόν και Ντουράντ, τρίτος ο Γιάννης

Πολύ ψηλά παραμένει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην ψηφοφορία του κοινού ενόψει του All Star Game, που θα διεξαχθεί στο Σολ Λέικ.

Αυτή την στιγμή, ο ηγέτης των Μπακς μετράει 4.467.306 ψήφους, ωστόσο μέχρι στιγμής στην κορυφή είναι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς με 4.825.229 ψήφους στη Δύση και ο Κέβιν Ντουράντ στην Ανατολή με 4.509.238 αντίστοιχα.

Οι παίκτες που θα είναι στην κορυφή από τις δύο περιφέρειες θα είναι και οι αρχηγοί των ομάδων. Ωστόσο, δύσκολα φαίνεται πως θα αγωνιστεί ο φόργουορντ των Νετς, καθώς είναι τραυματίας.

Όσον αφορά στην ψηφοφορία για τους ο Στεφ Κάρι είναι στην κορυφή από τη Δύση με 3.901.808 ψήφους, με τον Λούκα Ντόντσιτς να ακολουθεί με 3.649.647 ψήφους.

Από την άλλη, για την Ανατολή ο Κάιρι Ίρβινγκ εξακολουθεί να είναι πρώτος με 3.024.833 ψήφους και ακολουθεί ο Ντόνοβαν Μίτσελ με 2.725.558 ψήφους.

LeBron James and Kevin Durant lead their respective conferences in the second fan returns of #NBAAllStar Voting presented by AT&T.



Fans account for 50% of the vote to decide All-Star starters. NBA players and a media panel account for 25% each.



The next fan update is Jan. 19. pic.twitter.com/SEwhsuNWcE