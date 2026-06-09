«Αποχωρεί από τους Σέλτικς ο Βούτσεβιτς»

Ο Νίκολα Βούτσεβιτς αναμένεται να αποχωρήσει από τους Μπόστον Σέλτικς αυτό το καλοκαίρι.

Σύμφωνα με τον Μαρκ Στέιν, ο Νίκολα Βούτσεβιτς αναμένεται να αποχωρήσει από τους Μπόστον Σέλτικς αυτό το καλοκαίρι.

Ο 36χρονος σέντερ έχει τραβήξει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων και όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος φαντάζει αδύνατο να συνεχίσει την καριέρα του στους Κέλτες.

Θυμίζουμε πως οι Σέλτικς τον απέκτησαν πέρσι στο trade deadline. Στην κανονική περίοδο είχε 9,7 πόντους, 6,6 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ στα play-offs μέτρησε 6,2 πόντους.

SDNA.GR