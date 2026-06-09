Οι οπαδοί των Νικς γιούχαραν τον Ντόναλντ Τραμπ στο Madison Square Garden!

Συγκεκριμένα, κατά την διάρκεια της ανάκρουσης του Εθνικού Ύμνου των ΗΠΑ πριν το τζάμπολ του αγώνα, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε στις γιγαντοοθόνες του γηπέδου, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να ακουστεί έντονη γιούχα.

Η Ντόναλντ Τραμπ έγινε ο πρώτος πρόεδρος της Αμερικής που παρακολουθεί από κοντά τελικούς του NBA, όμως η παρουσία του στο MSG δεν έτυχε της καλύτερης αντίδρασης από τους φιλάθλους των Νικς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρακολούθησε τον αγώνα από σουίτα του Madison Square Garden παρέα με τον ιδιοκτήτη των Νικς, Τζέιμς Ντόλαν, ενώ συνοδεύονταν από τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ και την εγγονή του Κάι Τραμπ.

Trump, shown on camera during the national anthem, is booed loudly at MSG pic.twitter.com/NkWE4xsE2Z — Aaron Rupar (@atrupar) June 9, 2026

During the national anthem, President Donald Trump was booed by the Game 3 crowd at MSG. pic.twitter.com/MkS4Qk7eQ7 — The Athletic (@TheAthletic) June 9, 2026

sdna.gr