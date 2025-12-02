Sold out το Παναθηναϊκός - Βαλένθια

Τρέλα επικρατεί στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Το τριφύλλι μετράει τέσσερις διαδοχικές νίκες στη EuroLeague και με ρεκόρ 9-4 είναι στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας μαζί με τη Χάποελ και τον Ερυθρό Αστέρα, ομάδες με τις οποίες μοιράζεται το ίδιο ρεκόρ.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια (5/12 21:15) για τη 14η αγωνιστική της διοργάνωσης. Το έργο του Παναθηναϊκού δεν θα είναι εύκολο αφού η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη αλλά το τριφύλλι θα έχει τον κόσμο στο πλευρό του.

Όπως ανακοίνωσε η πράσινη ΚΑΕ, τα διαθέσιμα εισιτήρια για τον αγώνα με τη Βαλένθια εξαντλήθηκαν. Το Telekom Center Athens θα είναι και πάλι κατάμεστο και ο κόσμος του τριφυλλιού θα προσπαθήσει να σπρώξει την ομάδα προς τη νίκη.

