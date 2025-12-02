ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Sold out το Παναθηναϊκός - Βαλένθια

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Sold out το Παναθηναϊκός - Βαλένθια

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε ότι εξαντλήθηκαν τα διαθέσιμα εισιτήρια για τον αγώνα με τη Βαλένθια (5/12, 21:15) στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Τρέλα επικρατεί στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Το τριφύλλι μετράει τέσσερις διαδοχικές νίκες στη EuroLeague και με ρεκόρ 9-4 είναι στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας μαζί με τη Χάποελ και τον Ερυθρό Αστέρα, ομάδες με τις οποίες μοιράζεται το ίδιο ρεκόρ.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια (5/12 21:15) για τη 14η αγωνιστική της διοργάνωσης. Το έργο του Παναθηναϊκού δεν θα είναι εύκολο αφού η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη αλλά το τριφύλλι θα έχει τον κόσμο στο πλευρό του.

Όπως ανακοίνωσε η πράσινη ΚΑΕ, τα διαθέσιμα εισιτήρια για τον αγώνα με τη Βαλένθια εξαντλήθηκαν. Το Telekom Center Athens θα είναι και πάλι κατάμεστο και ο κόσμος του τριφυλλιού θα προσπαθήσει να σπρώξει την ομάδα προς τη νίκη.

 

Athletiko

Κατηγορίες

EUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο ΑΠΟΕΛ έκανε 3-3 το 3-0 αλλά... παρέδωσε την κορυφή σε ΑΕΚ και Ομόνοια

Φούτσαλ

|

Category image

Ο Κένεθ Φαρίντ MVP της EuroLeague τον Νοέμβριο

EUROLEAGUE

|

Category image

Νέος αθλητικός διευθυντής της Παρτίζαν ο Ζάρκο Πάσπαλι

EUROLEAGUE

|

Category image

Έγινε ευάλωτος στα μετόπισθεν

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πήρε προαγωγή και θα βρεθεί στο πλευρό του Φερστάπεν στη Red Bull ο Χατζάρ το 2026

AUTO MOTO

|

Category image

Mε το... σπαθί του

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ο Γκαλινάρι ανακοίνωσε την αποχώρησή του

EUROLEAGUE

|

Category image

Ανακούφιση μεν αλλά και ένα καλό μάθημα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η υποδοχή του Golden Boy

Ελλάδα

|

Category image

H Ένωση μία από τις δέκα ευρωπαϊκές ομάδες που δεν πανηγύρισαν νίκη

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Έρχεται να βρει κι άλλο χρήμα την Πάφο FC

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Νικηφόρο φινάλε για την Εθνική Νεανίδων Κ-19

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Με Τραμπ η κλήρωση για το Μουντιάλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κυκλοφορεί το βιβλίο «Με τους Θεούς του Ολύμπου» - Οι τρόποι διάθεσής του και τα έσοδα σε καλό σκοπό

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Eξακολουθεί ακόμα να είναι η δύναμη του

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη