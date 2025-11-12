ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σκαριόλο για Χεζόνια: «Έχει ένα πρόβλημα στην πλάτη, ελπίζω να είναι έτοιμος για τον Παναθηναϊκό»

Euroleague Σκαριόλο για Χεζόνια: «Έχει ένα πρόβλημα στην πλάτη, ελπίζω να είναι έτοιμος για τον Παναθηναϊκό» Ο Σέρτζιο Σκαριόλο αποκάλυψε πως ο Μάριο Χεζόνια εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πρόβλημα στην πλάτη, ελπίζοντας στις τάξεις της Ρεάλ ότι θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι της Πέμπτης με τον Παναθηναϊκό.

Το βράδυ της Τρίτης (11/11) η Ρεάλ Μαδρίτης ηττήθηκε στον ισπανικό «εμφύλιο» με σκορ 89-76 από τη Βαλένθια, με αποτέλεσμα να πέσει στη 10η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Ευρωλίγκας με ρεκόρ 5-5.

Ο Μάριο Χεζόνια, που είχε απουσιάσει από το τελευταίο ματς πρωταθλήματος λόγω ενοχλήσεων στην πλάτη, αγωνίστηκε στο χθεσινό ματς για μόλις 13 λεπτά, με τον τεχνικό των «μερένχες», Σέρτζιο Σκαριόλο, να αναφέρεται με δηλώσεις του στον Κροάτη φόργουορντ.

Συγκεκριμένα, τόνισε πως ο «Super Mario» ακόμα αισθάνεται κάποιες ενοχλήσεις στην πλάτηκαι πως άπαντες στο «στρατόπεδο» της Ρεάλ ευελπιστούν να είναι έτοιμος στο εντός έδρας παιχνίδι της Πέμπτης (13/11, 21:45) απέναντι στον Παναθηναϊκό.

«Έπαιξε καλά στο πρώτο ημίχρονο. Δεν είναι τελείως καλά. Δεν έπαιξε την Κυριακή λόγω προβλήματος στην πλάτη, όχι εξαιτίας ροτέισον όπως είδα να αναφέρουν κάποιοι. Δεν είναι τελείως καλά και ελπίζουμε να αναρρώσει εγκαίρως για την Πέμπτη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

 

sportfm.gr

Διαβαστε ακομη