Το πάρτι του Ναν και το τραγούδι παικτών με κόσμο: Η παρακάμερα από τη νίκη του Παναθηναϊκού στο Μονακό

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε τον πρώτο στόχο του για τη φετινή σεζόν στη Euroleague, καθώς μετά από σαρωτική εμφάνιση, τόσο της ομάδας, όσο και του τρομερού Κέντρικ Ναν, επικράτησε 88-76 της Μονακό για την 33η αγωνιστική και εξασφάλισε το πλεονέκτημα έδρας.

Μία μέρα μετά την αναμέτρηση, η «πράσινη» ΚΑΕ δημοσίευσε βίντεο με τα πλάνα της παρακάμερας από το ματς στο «Gaston Medicin», μέσα από τα οποία αναδεικνύονται τόσο τα απίστευτα καλάθια του Ναν, όσο και η «καυτή» ατμόσφαιρα που είχαν δημιουργήσει στο Μονακό οι πάνω από 500 οπαδοί του Παναθηναϊκού.

🎥 Behind The Scenes ☘



A statement win on the road, and moments that will be remembered!
#PAOFans, this one was for you!



