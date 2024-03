BINTEO: Εκθρόνισε τον Σπανούλη και κορυφαίος σκόρερ της Euroleague o Μάικ Τζέιμς!

Ο Μάικ Τζέιμς έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά του στη... Βίβλο των ρεκόρ της Euroleague, καθώς είναι από σήμερα (7/3) ο κορυφαίος σκόρερ στην Ιστορία της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, εκθρονίζοντας από την κορυφή τον Βασίλη Σπανούλη.

Στην εν εξελίξει αναμέτρηση της Μονακό με τον Ερυθρό Αστέρα στο Πριγκιπάτο, για την 28η αγωνιστική, ο Αμερικανός γκαρντ των Μονεγάσκων συμπλήρωσε τους 12 πόντους που χρειαζόταν για να προσπεράσει τον «Kill Bill» με 3΄53΄΄ να απομένουν για το ημίχρονο, διαμορφώνοντας το 38-31.

Όπως ήταν προγραμματισμένο η αναμέτρηση διεκόπη και ο Τζέιμς γνώρισε την απόλυτη αποθέωση, έχοντας φτάσει τους 4457 πόντους καριέρας σε 271 αγώνες. Υπενθυμίζεται ότι ο Σπανούλης κρατούσε την κορυφή με 4.455 πόντους σε 358 αναμετρήσεις καριέρας στη Euroleague.

Οι κορυφαίοι σκόρερ στην ιστορία της Euroleague

Μάικ Τζέιμς 4.457 πόντοι*

Βασίλης Σπανούλης 4.455

Νάντο Ντε Κολό 4.396 *

Χουάν Κάρλος Ναβάρο 4.152

Σέρχιο Γιουλ 3.872 *

Σέρχιο Ροντρίγκες 3.731 *

Γιαν Βέσελι 3.703 *

Γιώργος Πρίντεζης 3.599

Κώστας Σλούκας 3.489 *

Νίκολα Μίροτιτς 3.416 *

* Εν ενεργεία παίκτες

The bucket 🥶 The fan appreciation...🙏

This night belongs to the All-Time Scorer, as friends, family and fans in the Salle Gaston Médecin celebrate @TheNatural_05 pic.twitter.com/LPJLHeDsiR