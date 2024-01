BINTEO: Με Σλούκα, Παπανικολάου και Γκριγκόνις οι κορυφαίες φάσεις του 2023 στην Ευρωλίγκα

Με το 2023 να φτάνει στο τέλος του, η Ευρωλίγκα δημοσίευσε ένα όμορφο βίντεο με μερικές από τις καλύτερες φάσεις της χρονιάς!

Μέσα σε αυτό, υπάρχει έντονη ελληνική παρουσία, με δύο φάσεις από την περασμένη σεζόν και μία από τη φετινή. Συγεκριμένα, μια θέση κέρδισε ένα φοβερό κάρφωμα του Κώστα Παπανικολάου κόντρα στην Άλμπα Βερολίνου, το νικητήριο τρίποντο του Κώστα Σλούκα στα playoffs κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, αλλά και αυτό του Μάριους Γκριγκόνις με τη Μονακό!

Βέβαια, στο βίντεο υπάρχουν και δύο νικητήρια σουτ εις βάρος των ελληνικών ομάδων, αυτό του Κρις Τζόουνς με τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR στο ΟΑΚΑ αλλά φυσικά και το καλάθι του Σέρχι Γιουλ που χάρισε την Ευρωλίγκα στη Ρεάλ και πλήγωσε τον Ολυμπιακό.

Δείτε το βίντεο:

𝗧𝗛𝗘 𝗖𝗥𝗔𝗭𝗜𝗘𝗦𝗧 𝗣𝗟𝗔𝗬𝗦 𝗢𝗙 𝟮𝟬𝟮𝟯 🔙



Let's remember some of the most incredible moments of the year👀 pic.twitter.com/xX7bgZPkvu