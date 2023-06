Θα έχει Play-In η Ευρωλίγκα την επόμενη σεζόν!

Μία ιδέα από το ΝΒΑ θα «υιοθετήσει» η Ευρωλίγκα!

Σύμφωνα με Γερμανό δημοσιογράφο, από την επόμενη σεζόν στη διοργάνωση θα μπει η φάση των Play-In!

Αυτό σημαίνει, πως οι ομάδες που θα τερματίσουν στις έξι πρώτες θέσεις της κανονικής περιόδου, θα εξασφαλίσουν αυτόματα την παρουσία τους στα playoffs.

Ωστόσο, εκείνες που θα τερματίσουν από την 7η έως και τη 10η θέση, τότε θα παίξουν μεταξύ τους και από ‘κει θα προκύψουν οι άλλες δύο ομάδες που θα συμπληρώσουν την πρώτη οκτάδα!

