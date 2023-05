Από τις ακαδημίες του ΑΠΟΕΛ... MVP της Euroleague

Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε, όπως αναμενόταν, πολυτιμότερος παίκτης της Ευρωλίγκας. Η βράβευση έγινε με ιδιαίτερο τρόπο, καθώς του έκανε έκπληξη η οικογένειά του, με τους γονείς και την αδερφή του παρόντες. Η τελευταία ήταν εκείνη που του ανακοίνωσε ότι παίρνει το βραβείο.

Αυτό που δεν γνωρίζουν πολλοί είναι ότι ο Βεζένκοφ γεννήθηκε στην Κύπρο και τα πρώτα του καλαθοσφαιρικά βήματα τα έκανε στις ακαδημίες του ΑΠΟΕΛ.

Συγκεκριμένα στην ηλικία των 10 εγγράφηκε στον ΑΠΟΕΛ, εκεί όπου πέρασε τέσσερα χρόνια. Το 2009 ωστόσο μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη μαζί με την οικογένεια του, με την καριέρα του από εκεί να... εκτοξέυεται.

«Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ μαζί σου, είχες μια καταπληκτική σεζόν και όλες οι θυσίες και η σκληρή σου δουλειά ανταμείφθηκαν. Είμαι πολύ χαρούμενη και συγκινημένη που σου ανακοινώνω ότι είσαι ο MVP της φετινής σεζόν στην Ευρωλίγκα», είπε η αδερφή του Σάσα Βεζένκοφ.

Ο 26χρονος φόργουορντ είπε με τη σειρά του: «Ζούμε τη στιγμή, χαιρόμαστε που είμαστε εδώ. Είμαστε μια καλά δεμένη ομάδα και το ότι επιστρέψαμε στο Final 4 είναι κάτι πολύ μεγάλο. Η οικογένειά μου είναι τα πάντα για μένα, μου δίδαξαν τρόπους, να είμαι καλός άνθρωπος και να ασχοληθώ με το μπάσκετ. Η αδερφή μου ήταν το πρότυπό μου και μαζί με τους γονείς μου ήταν πάντα εκεί για μένα».

«Ευχαριστώ όλους όσοι με ψήφισαν, όλο τον οργανισμό του Ολυμπιακού, τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές, το σταφ και όσους εργάζονται σκληρά πίσω από τις κάμερες και μας φροντίζουν καθημερινά. Θέλω να ευχηθώ καλή τύχη σε όλες τις ομάδες και ελπίζω η καλύτερη ομάδα να πάρει το τρόπαιο», ανέφερε λίγο αργότερα από τη συνέντευξη Τύπου.

«Πέρσι ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία για τους περισσότερους από μας. Όλοι θυμούνται πώς χάσαμε πέρσι στον ημιτελικό. Είχαμε έξτρα κίνητρο να επιστρέψουμε, τα καταφέραμε και τώρα είμαστε πιο έμπειροι και έτοιμοι να παλέψουμε για τον τίτλο», συνέχισε.

«Είμαι πολύ χαρούμενος, αλλά για μένα δεν θα αλλάξει τίποτα με αυτό το βραβείο. Θα είμαι ο ίδιος κάθε μέρα, θα συνεχίσω να δουλεύω σκληρά και να προσπαθώ να βοηθώ την ομάδα μου. Θα συνεχίσω τη σκληρή δουλειά, για να αποδείξω στον εαυτό μου ότι η φετινή σεζόν δεν είναι πυροτέχνημα. Το πιο δύσκολο στον αθλητισμό είναι η συνέπεια και αυτό θέλω να πετύχω», ανέφερε.

Ερωτηθείς αν θα αντάλλαζε το βραβείο του MVP με το τρόπαιο της Ευρωλίγκας απάντησε: «Ναι, σίγουρα. Παλεύουμε για αυτό το τρόπαιο εδώ και δέκα μήνες. Δεν υποτιμώ αυτό το βραβείο, αλλά αυτό το τρόπαιο είναι που προσπαθούμε να πάρουμε».

Για τις θυσίες που έκανε για να φτάσει ως το βραβείο του MVP επισήμανε: «Στην πανδημία επαναπροσδιόρισα κάποια πράγματα. Το είδα ως ευκαιρία για να δουλέψω και να αλλάξω κάποια πράγματα. Έπρεπε κάτι να αλλάξω για τις προσδοκίες που είχα εγώ για μένα και η οικογένειά μου. Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού βοήθησαν πολύ σε αυτό, μέλη του σταφ και συμπαίκτες, που με αγκάλιασαν σαν να με ήξεραν για χρόνια. Ευχαριστώ όλο τον οργανισμό του Ολυμπιακού που με βοήθησε να είμαι εδώ σήμερα».

Ερωτηθείς σε ποιον θα χάριζε το βραβείο του MVP απάντησε: «Αν και η σχέση με τον πατέρα μου είναι ξεχωριστή θα το χάριζα στη μητέρα μου. Όλη η οικογένεια με έχει στηρίξει».

Σχετικά με τη βοήθεια του Γιώργου Μπαρτζώκα είπε: «Η ιστορία έχει δείξει πως έκανα τις καλύτερες σεζόν μου μαζί του. Πίσω από έναν παίκτη κρύβεται πάντα ένας προπονητής, να σου δώσει χώρο, να ανεχτεί τα λάθη σου, να ανεχτεί τις αδυναμίες σου».

Ο Βούλγαρος διεθνής είχε ήδη κερδίσει το βραβείο του πρώτου σκόρερ σε κανονική περίοδο και playoffs με 17,2 πόντους ανά αγώνα, ενώ ήταν πρώτος σε αξιολόγηση (21,2) και δεύτερος σε ριμπάουντ (6,8). Ο Βεζένκοφ είχε εντυπωσιακούς αριθμούς με 87,9% στις βολές, 65,4% στα δίποντα και 38,5% στα τρίποντα. Παράλληλα ήταν πρώτος σε νταμπλ-νταμπλ με οκτώ, ενώ κέρδισε και τις περισσότερες φορές, πέντε συνολικά, τον τίτλο του MVP της αγωνιστικής.

𝗦𝗔𝗦𝗛𝗔 𝗩𝗘𝗭𝗘𝗡𝗞𝗢𝗩 𝗜𝗦 𝗬𝗢𝗨𝗥 𝟮𝟬𝟮𝟮-𝟮𝟬𝟮𝟯 𝗘𝗨𝗥𝗢𝗟𝗘𝗔𝗚𝗨𝗘 𝗥𝗘𝗚𝗨𝗟𝗔𝗥 𝗦𝗘𝗔𝗦𝗢𝗡 𝗠𝗩𝗣! 🏆



Vezenkov led the league in PIR with a average of 21.2 per game and led the league in points per game averaging 17.2 points 🔥



Congratulations Sasha!#F4GLORY pic.twitter.com/5pTJAl13Lp