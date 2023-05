ΒΙΝΤΕΟ: Η περιγραφή της Euroleague στο buzzer beater Σλούκα - «Oπαααα! Καλημέρα, καλησπέρα and καληνύχτα!»

Mυθικό, επικό buzzer beater από τον Κώστα Σλούκα, χάρισε στον Ολυμπιακό το μεγάλο μπρέικ στην Κωνσταντινούπολη επί της Φενέρ κι έδωσε πίσω στους ερυθρόλευκους το πλεονέκτημα έδρας!

Οι Πειραιώτες απέχουν πλέον μία νίκη από την πρόκριση στο Final 4 της Euroleague κι αν δεν την πάρουν στο νέο εκτός έδρας παιχνίδι της Παρασκευής, θα έχουν την ευκαιρία να τη διεκδικήσουν στο Game5 στο ΣΕΦ.

Και την ευκαιρία αυτή τους την έδωσε ο Σλούκας ο οποίος όχι μόνο έκανε γενικότερα εκπληκτικό παιχνίδι με 25 πόντους αλλά σκόραρε κυριολεκτικά στην εκπνοή με εκπληκτικό τρίποντο για το 72-71.

Ένα buzzer beater το οποίο έδωσε την ευκαιρία για... τρομερές περιγραφές όπως αυτή στο βίντεο που δημοσίευσε η Euroleague. «Όπααααααα! Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα!»

Απολαύστε το βίντεο:

THAT JUST HAPPENED 🚨 @kos_slou with the buzzer-beater for @Olympiacos_BC to take Game 3!

WHAT an ending 🤯#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/gULfvgcPhm