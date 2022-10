Δεν έφτανε ο μυθικός Γουίλιαμς για τον Παναθηναϊκό…

Εμφάνιση που είναι κρίμα να μην συνοδευτεί με νίκη έκανε ο Ντέρικ Γουίλιαμς απόψε στο ΟΑΚΑ.

Αν και μέχρι την τελευταία στιγμή θεωρείτο αμφίβολη η συμμετοχή του με τη Μονακό, ο Αμερικανός όχι μόνο έπαιξε, αλλά έκανε όργια.

Και αν δεν υπήρχε από την άλλη πλευρά ο επίσης εκπληκτικός Τζέιμς, ενδεχομένως θα είχε γυρίσει μόνος του το ματς για τους «πράσινους».

Εξάλλου μ’ ένα δικό του απίθανο ντεμαράζ η ομάδα του Ράντονιτς κατάφερε το come back, αφού πέτυχε 24 συνεχόμενους πόντους ως τα μέσα της τρίτης περιόδου.

Δυστυχώς όμως για τον ίδιο και τον «εξάστερο», ούτε αυτό, ούτε και το ρεκόρ καριέρας που έκανε στην Ευρωλίγκα με 28 πόντους (5/10 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 6/7 βολές, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ και κανένα λάθος) ήταν αρκετά για να εμποδίσουν την ήττα.

.@DWXXIII gets the after burners on to finish the half with a DUNK before the buzzer 🚨#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/x8q3IIwBCh