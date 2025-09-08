Αλλαγή στον πάγκο της Γερμανίας, ο Μουμπρού αφήνει το «τιμόνι» πριν τα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ 2025!

Ο Μούμπρου άφησε τη θέση του και κάνει ένα βήμα πίσω, τονίζοντας πως δεν είναι στην επιθυμητή κατάσταση ώστε να συνεχίσει να καθοδηγεί και να δίνει εντολές στους διεθνείς παίκτες στο Ευρωμπάσκετ 2025.

Η Γερμανία βρίσκεται στα προημιτελικά της διοργάνωσης, αλλά πλέον, ο πρώτος κόουτς θα είναι ο Άλαν Ιμπραΐματζιτς, στον οποίο παρέδωσε τη σκυτάλη ο Μουμπρού.

Ο τελευταίος θα παραμείνει στο επιτελείο και θα προσφέρει όση βοήθεια του ζητηθεί, αλλά δεν θα είναι πια ο κύριος υπεύθυνος για τις τύχες της εθνικής Γερμανίας…