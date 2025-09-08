Παναθηναϊκός: Δεν ταξιδεύουν στην Αυστραλία για το «Παύλος Γιαννακόπουλος» Λεσόρ και Γκριγκόνις

Η προετοιμασία του Παναθηναϊκού έχει ξεκινήσει από τις αρχές Σεπτεμβρίου ενόψει της νέας σεζόν με αρκετές απουσίες, λόγω Eurobasket, αλλά και νέα πρόσωπα.

Οι «πράσινοι», ετοιμάζονται να ταξιδέψουν στην Αυστραλία, όπου και θα διεξαχθεί το 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» με την αποστολή να «χωρίζεται» ουσιαστικά σε δυο γκρουπ.

Ωστόσο το «παρών» δεν θα δώσουν ο Ματίας Λεσόρ και ο Μάριους Γκριγκόνις. Οι δυο άτυχοι της περασμένης σεζόν θα παραμείνουν στην Αθήνα προκειμένου να συνεχίσουν δουλειά ενόψει της εκκίνησης της νέας σεζόν στην οποία κανείς δεν «περισσεύει» στον Εργκίν Αταμάν, αλλά και επειδή στις τάξεις της ομάδας δεν επιθυμούν να τους καταπονήσουν με ένα τόσο μεγάλο ταξίδι.

Πηγή: sport-fm.gr