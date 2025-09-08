Μίτσιτς για Ραζνάτοβιτς: «Δεν μπορώ να τον συγχωρήσω, είπε προσωπικά πράγματα για τη μητέρα μου»

Ο Βασίλιε Μίτσιτς ήταν καλεσμένος στο podcast X&O’s Chat και μεταξύ των θεμάτων που σχολίασε, ήταν η διακοπή της συνεργασίας του με τον ατζέντη, Μίσκο Ραζνάτοβιτς.

Ο Σέρβος γκαρντ δήλωσε ότι στη σύγκρουση των δύο ανδρών μπορούσε να ξεπεράσει το κομμάτι των χρημάτων, αλλά όχι το γεγονός πως άκουσε ότι ανέφερε προσωπικά πράγματα για τη μητέρα του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είναι ένα περίπλοκο θέμα που θα προσπαθήσω να μεταφέρω όσο το δυνατόν πιο απλά. Θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω τον Μίσκο για τα τέσσερα χρόνια, όλους μέσα στο σύλλογο για τους οποίους είμαι πραγματικά ευγνώμων, και τον αείμνηστο Ντέκι που ήταν ένας μεγάλος παράγοντας σε όλο το project.

Αυτό το θέμα με τους ατζέντηδες είναι αρκετά δύσκολο για μένα. Έφυγα από τον Μίσκο τον Φεβρουάριο ως ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία του πρακτορείου του στην Ευρώπη. Είναι η μεγαλύτερη απόφαση της ζωής μου, από ανθρώπινης άποψης. Τον εμπιστεύτηκα 100% στις περισσότερες περιπτώσεις, σε αυτή την απόφαση είχα την πρώτη μου συζήτηση μαζί του στην ηλικία των 16 ετών. Τον έκρινα με βάση τις ανθρώπινες ιδιότητες και όχι τυχόν διαφωνίες στη δουλειά.

Ένα πράγμα που μπορούσα να ξεπεράσω στη σύγκρουσή μας ήταν τα χρήματα. Είδα ότι μπορούσα να τα συγχωρήσω, παρόλο που δεν ήταν ένα μικρό ποσό, αλλά όταν άκουσα ότι ανέφερε κάποια προσωπικά πράγματα που αφορούσαν τη μητέρα μου, δεν μπορώ να τον συγχωρήσω».