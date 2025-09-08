ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μίτσιτς για Ραζνάτοβιτς: «Δεν μπορώ να τον συγχωρήσω, είπε προσωπικά πράγματα για τη μητέρα μου»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μίτσιτς για Ραζνάτοβιτς: «Δεν μπορώ να τον συγχωρήσω, είπε προσωπικά πράγματα για τη μητέρα μου»

Ο Βασίλιε Μίτσιτς σε συνέντευξή του σε σερβικό podcast αναφέρθηκε στην διακοπή της συνεργασίας του με τον ατζέντη, Μίσκο Ραζνάτοβιτς.

Ο Βασίλιε Μίτσιτς ήταν καλεσμένος στο podcast X&O’s Chat και μεταξύ των θεμάτων που σχολίασε, ήταν η διακοπή της συνεργασίας του με τον ατζέντη, Μίσκο Ραζνάτοβιτς.

Ο Σέρβος γκαρντ δήλωσε ότι στη σύγκρουση των δύο ανδρών μπορούσε να ξεπεράσει το κομμάτι των χρημάτων, αλλά όχι το γεγονός πως άκουσε ότι ανέφερε προσωπικά πράγματα για τη μητέρα του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είναι ένα περίπλοκο θέμα που θα προσπαθήσω να μεταφέρω όσο το δυνατόν πιο απλά. Θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω τον Μίσκο για τα τέσσερα χρόνια, όλους μέσα στο σύλλογο για τους οποίους είμαι πραγματικά ευγνώμων, και τον αείμνηστο Ντέκι που ήταν ένας μεγάλος παράγοντας σε όλο το project.

Αυτό το θέμα με τους ατζέντηδες είναι αρκετά δύσκολο για μένα. Έφυγα από τον Μίσκο τον Φεβρουάριο ως ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία του πρακτορείου του στην Ευρώπη. Είναι η μεγαλύτερη απόφαση της ζωής μου, από ανθρώπινης άποψης. Τον εμπιστεύτηκα 100% στις περισσότερες περιπτώσεις, σε αυτή την απόφαση είχα την πρώτη μου συζήτηση μαζί του στην ηλικία των 16 ετών. Τον έκρινα με βάση τις ανθρώπινες ιδιότητες και όχι τυχόν διαφωνίες στη δουλειά.

Ένα πράγμα που μπορούσα να ξεπεράσω στη σύγκρουσή μας ήταν τα χρήματα. Είδα ότι μπορούσα να τα συγχωρήσω, παρόλο που δεν ήταν ένα μικρό ποσό, αλλά όταν άκουσα ότι ανέφερε κάποια προσωπικά πράγματα που αφορούσαν τη μητέρα μου, δεν μπορώ να τον συγχωρήσω».

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|
|
|
|
|

Διαβαστε ακομη