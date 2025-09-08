ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι ομάδες που προκρίθηκαν στην οκτάδα του Ευρωμπάσκετ και όλα τα ζευγάρια μέχρι τον τελικό

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Οι ομάδες που προκρίθηκαν στην οκτάδα του Ευρωμπάσκετ και όλα τα ζευγάρια μέχρι τον τελικό

Δείτε πώς διαμορφώθηκε το πανόραμα του Ευρωμπάσκετ 2025 μετά την ολοκλήρωση της φάσης των «16».

Ολοκληρώθηκαν με τέσσερα ματς και... μπόλικες εκπλήξεις οι «16» του Ευρωμπάσκετ.

Το ξεκίνημα έγινε με τη νίκη της Πολωνίας επί της Βοσνίας, με την... παρέα του Ματέους Πονίτκα να παίρνει την πρόκριση στα προημιτελικά, όπου θα βρει μπροστά της την Τουρκία.

Στη συνέχεια, η Γεωργία έκανε το «μπαμ» αποκλείοντας τη Γαλλία, με αποτέλεσμα να περάσει για πρώτη φορά στην ιστορία της στα προημιτελικά Ευρωμπάσκετ, όπου περιμένει η Φινλανδία.

Έπειτα, η Σλοβενία με τον... αφιονισμένο Λούκα Ντόντσιτς πέταξε εκτός συνέχειας την Ιταλία και θα διασταυρωθεί με τη Γερμανία, ενώ το πρόγραμμα της ημέρας έκλεισε με τη σπουδαία πρόκριση της Ελλάδας επί του Ισραήλ.

Αναλυτικά τα ζευγάρια στη φάση των 16

Λιθουανία – Λετονία 88-79

Γερμανία – Πορτογαλία 85-58

Τουρκία – Σουηδία 85-79

Σερβία – Φινλανδία 86-92

Ελλάδα – Ισραήλ 84-79

Πολωνία – Βοσνία 80-72

Ιταλία – Σλοβενία 77-84

Γαλλία – Γεωργία 70-80

Προημιτελικοί

9/10 Σεπτέμβρη

Λιθουανία– Ελλάδα

Τουρκία – Πολωνία

Γερμανία – Σλοβενία

Φινλανδία – Γεωργία

Ημιτελικοί

12 Σεπτέμβρη

Λιθουανία/Ελλάδα – Τουρκία/Πολωνία

Γερμανία/Σλοβενία – Φινλανδία/Γεωργία

Τελικοί

14 Σεπτέμβρη

17:00 Μικρός Τελικός

21:00 Τελικός

Πηγή: sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|
|
|
|
|

Διαβαστε ακομη