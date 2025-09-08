Οι ομάδες που προκρίθηκαν στην οκτάδα του Ευρωμπάσκετ και όλα τα ζευγάρια μέχρι τον τελικό

Ολοκληρώθηκαν με τέσσερα ματς και... μπόλικες εκπλήξεις οι «16» του Ευρωμπάσκετ.

Το ξεκίνημα έγινε με τη νίκη της Πολωνίας επί της Βοσνίας, με την... παρέα του Ματέους Πονίτκα να παίρνει την πρόκριση στα προημιτελικά, όπου θα βρει μπροστά της την Τουρκία.

Στη συνέχεια, η Γεωργία έκανε το «μπαμ» αποκλείοντας τη Γαλλία, με αποτέλεσμα να περάσει για πρώτη φορά στην ιστορία της στα προημιτελικά Ευρωμπάσκετ, όπου περιμένει η Φινλανδία.

Έπειτα, η Σλοβενία με τον... αφιονισμένο Λούκα Ντόντσιτς πέταξε εκτός συνέχειας την Ιταλία και θα διασταυρωθεί με τη Γερμανία, ενώ το πρόγραμμα της ημέρας έκλεισε με τη σπουδαία πρόκριση της Ελλάδας επί του Ισραήλ.

Αναλυτικά τα ζευγάρια στη φάση των 16

Λιθουανία – Λετονία 88-79

Γερμανία – Πορτογαλία 85-58

Τουρκία – Σουηδία 85-79

Σερβία – Φινλανδία 86-92

Ελλάδα – Ισραήλ 84-79

Πολωνία – Βοσνία 80-72

Ιταλία – Σλοβενία 77-84

Γαλλία – Γεωργία 70-80

Προημιτελικοί

9/10 Σεπτέμβρη

Λιθουανία– Ελλάδα

Τουρκία – Πολωνία

Γερμανία – Σλοβενία

Φινλανδία – Γεωργία

Ημιτελικοί

12 Σεπτέμβρη

Λιθουανία/Ελλάδα – Τουρκία/Πολωνία

Γερμανία/Σλοβενία – Φινλανδία/Γεωργία

Τελικοί

14 Σεπτέμβρη

17:00 Μικρός Τελικός

21:00 Τελικός

Πηγή: sport-fm.gr