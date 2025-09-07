Η ημέρα και η ώρα του προημιτελικού της Εθνικής Ελλάδας με τη Λιθουανία

Η Εθνική Ελλάδας πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση το βράδυ της Κυριακής (07/09) κόντρα στο Ισραήλ, το οποίο νίκησε με σκορ 84-79 στη Ρίγα της Λετονίας και προκρίθηκε πανηγυρικά για 18η φορά στην ιστορία της στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ!

Απόλυτος πρωταγωνιστής για τη «γαλανόλευκη» δεν ήταν άλλος από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τον «Greek Freak» να ολοκληρώνει το ματς με 37 πόντους (16/19δ., 1/2β.) και 10 ριμπάουντ, με τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ να εξελίσσεται στον X-Factor στο δεύτερο ημίχρονο, μετρώντας 7 πόντους, 6 ριμπάουντ (4 επιθετικά) και δύο κλεψίματα, βοηθώντας τα μέγιστα σε κρίσιμα σημεία του ματς.

Πλέον, η Ελλάδα βρίσκεται στην «8άδα» της διοργάνωσης, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη Λιθουανία του Γιόνας Βαλαντσιούνας, η οποία χθες, Σάββατο (06/09), πήρε το ντέρμπι της Βαλτικής επί της Λετονίας.

Ο αγώνας της «επίσημης αγαπημένης» με το σύνολο του Ρίμας Κουρτινάιτις είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη Τρίτη (09/09), με την ώρα έναρξης να μην έχει ανακοινωθεί ακόμη, αλλά όλα δείχνουν πως θα διεξαχθεί στις 21:00.