Σοκ για τον Ναζ Ριντ: Βρέθηκε νεκρή από πυροβολισμούς η αδερφή του

Σοκ για τον Ναζ Ριντ: Βρέθηκε νεκρή από πυροβολισμούς η αδερφή του

Βαρύ πένθος για τον Ναζ Ριντ, καθώς η αδερφή του, Τοράγια Ριντ, βρέθηκε νεκρή από πυροβολισμούς!

Η 28χρονη Τοράγια Ριντ, αδελφή του μπασκετμπολίστα των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, Ναζ Ριντ, δολοφονήθηκε το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου στο Νιου Τζέρσεϊ.

Η τραγική είδηση συγκλονίζει, καθώς το θύμα είναι η αδελφή ενός αθλητή που διαπρέπει στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία της κομητείας Όσιαν, η Ριντ δέχτηκε πυροβολισμούς έξω από συγκρότημα κατοικιών στην πόλη Τζάκσον. Κατηγορούμενος για τη δολοφονία είναι ο 29χρονος Σακίλ Γκριν, με τον οποίο διατηρούσε σχέση.

Η αστυνομία έφτασε στο σημείο λίγο πριν το μεσημέρι και βρήκε την αδελφή του Ναζ Ριντ χωρίς τις αισθήσεις της, φέροντας πολλαπλά τραύματα από σφαίρες. Ο δράστης εντοπίστηκε σε κοντινό δρόμο και συνελήφθη χωρίς αντίσταση.

 

 

 

