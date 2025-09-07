Η FIBA τίμησε τον Γκαλινάρι για το «Last Dance» του με την εθνική της Ιταλίας!

Στη φάση των «16» ολοκληρώθηκε το ταξίδι της Ιταλίας στο Ευρωμπάσκετ 2025, με το σύνολο του Τζιανμάρκο Ποτσέκο να λυγίζει από τον φοβερό και τρομερό Λούκα Ντόντσιτς, χάνοντας με σκορ 84-77 από τη Σλοβενία!

Μετά το τέλος του αγώνα, εκτυλίχθηκε μια όμορφη και συγκινητική στιγμή για τους «ατζούρι», καθώς, η FIBA μέσω του Προέδρου της FIBA Europe, Χόρχε Γκαρμπαχόσα, τίμησε με μια αναμνηστική πλακέτα τον Ντανίλο Γκαλινάρι για την τελευταία του παρουσία με τη φανέλα της εθνικής Ιταλίας!