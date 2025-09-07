ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η FIBA τίμησε τον Γκαλινάρι για το «Last Dance» του με την εθνική της Ιταλίας!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η FIBA τίμησε τον Γκαλινάρι για το «Last Dance» του με την εθνική της Ιταλίας!

Συγκινητική στιγμή μετά το τέλος του αγώνα της Σλοβενίας με την Ιταλία, καθώς η FIBA τίμησε τον Ντανίλο Γκαλινάρι για την τελευταία του εμφάνιση με τη φανέλα των «ατζούρι»!

Στη φάση των «16» ολοκληρώθηκε το ταξίδι της Ιταλίας στο Ευρωμπάσκετ 2025, με το σύνολο του Τζιανμάρκο Ποτσέκο να λυγίζει από τον φοβερό και τρομερό Λούκα Ντόντσιτς, χάνοντας με σκορ 84-77 από τη Σλοβενία!

Μετά το τέλος του αγώνα, εκτυλίχθηκε μια όμορφη και συγκινητική στιγμή για τους «ατζούρι», καθώς, η FIBA μέσω του Προέδρου της FIBA Europe, Χόρχε Γκαρμπαχόσα, τίμησε με μια αναμνηστική πλακέτα τον Ντανίλο Γκαλινάρι για την τελευταία του παρουσία με τη φανέλα της εθνικής Ιταλίας!

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|
|
|
|
|

Διαβαστε ακομη