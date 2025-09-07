Άντεξε κόντρα στην Ιταλία με one Doncic Show η Σλοβενία και έφυγε για τα προημιτελικά!

Την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ 2025 πανηγύρισε η Σλοβενία!

Με τον Λούκα Ντόντσιτς να παίζει... μόνος του την Ιταλία, η ομάδα του Αλεξάντερ Σέκουλιτς κυριάρχησε από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό του αγώνα στο παρκέ της «Xiaomi Arena», παίρνοντας για όγδοη φορά στην ιστορία της την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης με το τελικό 84-77, παρά την αντεπίθεση των «ατζούρι» στο φινάλε!

Ο σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 42 πόντους (6/8δ., 5/11τρ., 15/16β.), 9 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα, με τον Κλέμεν Πρέπελιτς να ήταν ο μοναδικός άλλος Σλοβένος με διψήφιο αριθμό πόντων (11π.). Για τους «ατζούρι», πήγε στράφι η εξαιρετική εμφάνιση του Σίμονε Φοντέκιο με 22 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα.

Πλέον, η Σλοβενία θα βρει στον δρόμο της την πανίσχυρη Γερμανία την ερχόμενη Τετάρτη (10/09), με τον νικητή να παίρνει το εισιτήριο για τα ημιτελικά και τη ζώνη των μεταλλίων!

Τα δεκάλεπτα: 11-29, 40-50, 56-72, 77-84.