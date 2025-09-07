ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εκνευρίστηκε με δημοσιογράφο ο Γιαμπουσέλε μετά την ήττα από τη Γεωργία: «Δεν είσαι παίκτης για να πανηγυρίζεις έτσι»

Η Γαλλία ηττήθηκε 80-70 από τη Γεωργία στους «16» του EuroBasket 2025, με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε να αντιδρά έντονα απέναντι σε πανηγυρισμό δημοσιογράφου.

Η Γαλλία υπέστη σοκαριστική ήττα 80-70 από τη Γεωργία στη φάση των «16» του EuroBasket 2025, με την ομάδα να μένει εκτός συνέχειας και να ψάχνει απαντήσεις για το απρόσμενο αποτέλεσμα.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε εμφανίστηκε εκνευρισμένος κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του στη μικτή ζώνη, όταν ένας Γεωργιανός δημοσιογράφος άρχισε να πανηγυρίζει έντονα για τη νίκη της χώρας του. «Ε, ε, μιλάμε εδώ. Ηρέμησε. Εσύ είσαι δημοσιογράφος, όχι παίκτης», είπε ο Γάλλος φόργουορντ.

Ο Γιαμπουσέλε σημείωσε 12 πόντους, μάζεψε 3 ριμπάουντ και μοίρασε 3 ασίστ, όμως η προσπάθειά του δεν ήταν αρκετή για να φέρει τη νίκη στους «τρικολόρ», οι οποίοι έπεσαν και αυτοί θύμα έκπληξης, όπως συνέβη και με τη Σερβία κόντρα στη Φινλανδία.

 

