Μαμουκελασβίλι: «Θα στείλω μήνυμα στον Γουεμπανιάμα ότι θα κερδίζαμε τη Γαλλία και με αυτόν»

Η φοβερή και τρομερή Γεωργία του συγκινητικού Σενγκέλια έκανε τη νέα μεγάλη έκπληξη στους «16» του Ευρωμπάσκετ νικώντας με 80-70 την Γαλλία και κλείνοντας ραντεβού με τη Φινλανδία στα προημιτελικά.

Μάλιστα, ο Σάντρο Μαμουκελασβίλι, που ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές των νικητών, αναφέρθηκε στα συναισθήματά του γι' αυτή τη σπουδαία στιγμή της εθνικής του ομάδας, ενώ είπε πως θα... τρολάρει τον μέχρι πρότινος συμπαίκτη του στους Σπερς, Βίκτορ Γουεμπανιάμα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τη Γαλλία: «Τους εύχομαι τα καλύτερα, αλλά τώρα μπορώ να στείλω ένα μήνυμα στον Βίκτορ Γουεμπανιάμα και να του πω ότι μόλις νικήσαμε τη Γαλλία. Και είναι κρίμα που δεν ήταν εδώ, γιατί θα τους κερδίζαμε και με αυτόν».

Για τα συναισθήματά του: «Αισθάνομαι υπέροχα. Τι ημέρα φίλε. Όλοι πίστευαν στους εαυτούς τους. Όλοι ήταν έτοιμοι να παίξουν το ρόλο τους, να παίξουν μαζί, χωρίς να έχει σημασία η εξέλιξη του αγώνα. Είναι ένα παιχνίδι 40 λεπτών. Δεν νομίζω ότι χαλαρώσαμε ούτε μία στιγμή και ξέραμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε. Και αυτό καταφέραμε. Να σιγουρευτούμε ότι θα είμαστε τόσο συγκεντρωμένοι και απέναντι στη Φινλανδία».

Για το αν αυτή είναι η μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του γεωργιανού μπάσκετ: «Σίγουρα! Δεν ξέρω ίσως 20, 30, 40 χρόνια νωρίτερα να είχαμε μία ακόμα μεγάλη νίκη, αλλά δεν το θυμάμαι. Νομίζω ότι ήταν η Σοβιετική Ένωση απέναντι στις ΗΠΑ ή κάτι τέτοιο. Αλλά σε αυτή την εποχή, τη νέα εποχή, είναι σίγουρα η μεγαλύτερη νίκη. Είμαστε τόσο χαρούμενοι.

Και να ξέρετε ότι ποτέ δεν αμφισβητήσαμε τους εαυτούς μας. Ήρθαμε για να νικήσουμε, να παίξουμε μαζί, ένα μπράβο στους συμπαίκτες μου, είμαι τόσο χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Είμαι τόσο χαρούμενος να εκπροσωπώ την πατρίδα μου και το ταβάνι μας είναι ο ουρανός».