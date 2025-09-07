Τούρκογλου: «Έχει δίκιο ο Αταμάν, να αυξηθούν οι παίκτες στα ρόστερ του Ευρωμπάσκετ»

O Eργκίν Αταμάν έχει εκφράσει στη διάρκεια του Ευρωμπάσκετ αρκετά παράπονα κατά της FIBA, ένα από τα οποία είναι η ανάγκη να αυξηθεί ο αριθμός των παικτών στα ρόστερ του τουρνουά.

Μάλιστα, αυτή η δήλωση του προπονητή της Τουρκίας, βρήκε σύμφωνο τον πρόεδρο της ομοσπονδίας της χώρας, Χέντο Τούρκογλου, ο οποίος επεσήμανε ότι θα πάρει πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.

«Ο κόουτς έχει σίγουρα δίκιο για πράγματα όπως ο αριθμός των παικτών στα ρόστερ. Το έχουμε συζητήσει κατά καιρούς με τη FIBA. Εγώ μίλησα προσωπικά για αυτό το πρόβλημα. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ζόρικο από το να παίζεις δύο συνεχόμενες μέρες σε Ευρωμπάσκετ. Συμβαίνουν τραυματισμοί, υπάρχει κόπωση και είναι ούτως ή άλλως ένα μακρύ τουρνουά.

Το να αυξηθεί ο αριθμός των παικτών από 12 σε 13-14, είναι κάτι που αξίζει σοβαρή σκέψη. Οι παίκτες αγωνίζονται σε τρία ματς σε τέσσερα βράδια. Έχουμε πολύ καλή σχέση με τη FIBA και θα πάρουμε πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Ελπίζω η FIBA να κάνει θετικά βήματα το προσεχές διάστημα», είπε αναλυτικά.